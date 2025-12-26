Cremonese-Napoli Conte verso la conferma dell’azzurro | resta in pole per partire dal 1?

Il Napoli si prepara alla trasferta di Cremona senza stravolgere le proprie certezze. Dopo il successo in Supercoppa, Antonio Conte sembra orientato a confermare lo stesso undici anche in campionato. La scelta più discussa riguarda la difesa, dove Juan Jesus resta in vantaggio su Alessandro Buongiorno. La gara allo Zini diventa così un banco di prova anche per le gerarchie interne. Napoli, le idee di Conte per la Cremonese in trasferta. Il Napoli non cambia strada in vista della trasferta contro la Cremonese. Antonio Conte è orientato a confermare l’undici che ha conquistato la Supercoppa, senza inserire novità dell’ultima ora. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Cremonese-Napoli, Conte verso la conferma dell’azzurro: resta in pole per partire dal 1? Leggi anche: Napoli-Benfica, Conte verso la conferma dell’undici anti-Juve Leggi anche: Roma-Napoli: Koné verso il recupero, dubbio in attacco per Gasp. Conte verso la conferma del tridente (Sky Sport) Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. CREMONESE-NAPOLI. Conte valuta qualche cambio, scalpitano Buongiorno, Gutierrez e Lang; Conte studia in vista di Cremonese-Napoli, ci saranno Beukema e Olivera? Le ultime; Cremonese vs Napoli Probabili Formazioni Serie A: Napoli in Crisi Infortuni – Formazioni, Quote e Pronostico Shock!; Cremonese-Napoli pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto. GAZZETTA - Cremonese-Napoli, Conte verso la riconferma della squadra di Riyadh - Napoli, in programma per domenica alle 15: "Dopo la vittoria in Supercoppa, Conte dovrebbe riconfermare ... napolimagazine.com

Verso la Cremonese: non solo infortuni, Conte deve valutare 2 giocatori - Napoli in campo questa mattina, poi si navigherà a vista nonostante le festività. tuttonapoli.net

Probabili formazioni Cremonese-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Lukaku, Elmas, Lang, Buongiorno, Juan Jesus e Vardy - Cremonese e Napoli si sfidano nella partita delle 15 della domenica pomeriggio di Serie A: le ultime sulle scelte di formazione di Davide Nicola e Antonio Conte. goal.com

+++ Cremonese-Napoli, niente conferenza stampa alla vigilia per Antonio Conte IL MOTIVO https://shorturl.at/gfR5B - facebook.com facebook

La Penna dirigirá Atalanta-Inter. Fabbri en Milan-Hellas Verona y Mariani en Cremonese-Napoli #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.