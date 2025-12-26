Cremonese Giacchetta | Marianucci è giovane ed a noi piacciono i giovani orgogliosi di quanto fatto

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Napoli Network per parlare della prossima sfida contro il Napoli e di altro. Queste le sue parole: 21 punti in 16 gare, un distacco di 9 punti sulla retrocessione: si aspettava un Natale così? “Sicuramente passeremo un periodo di festività sereno. All’inizio del campionato pensare ad un percorso del genere era complicato. Non saprei dire se ciò che stiamo facendo è a sorpresa o frutto della volontà estrema. Siamo orgogliosi di quanto fatto, ma siamo gli ultimi arrivati in Serie A e dovremo essere estremamente umili. 🔗 Leggi su Parlami.eu

