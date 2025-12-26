Crema si schianta in bici contro una portiera e viene pure denunciato
Crema (Cremona), 26 dicembre 2025 – In bici si schianta contro la portiera di un’auto e viene denunciato per guida in stato di ebbrezza. Un 44enne, intorno alle 19 del giorno di Natale in via Brescia a Crema, è stato protagonista di un singolare sinistro stradale tra un’auto e una bicicletta. L’auto si è fermata nel parcheggio e una donna che si trovava sul mezzo ha aperto la portiera per scendere. In quel frangente sopraggiungeva ad elevata velocità la bicicletta che impattava sulla portiera che si stava aprendo. Sul posto è stato richiesta l’intervento dei carabinieri ed in particolare è intervenuta una pattuglia della stazione di Montodine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
