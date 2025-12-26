Pasticceria Cova ha aperto, con eleganza e senza troppo clamore, a Como negli spazi di CasaBianca, acquistata e rivoluzionata dalla famiglia De Santis (qui il porgetto). Siamo andati a provarla insieme a Francesco Mariani, guida Google di livello 10 e organizzatore della Como Chef Challenge, con. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Cova apre a Como: prova sul campo e prezzi della nuova pasticceria a CasaBianca

Leggi anche: Cova apre il "Nuovo Bar Centrale" in Stazione

Leggi anche: La Pasticceria Poletti festeggia 40 anni: una storia di passione e famiglia sul Lago di Como

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ecco gli ultimi due appuntamenti di FUORLUOGOFUORI la rassegna teatrale che apre gli spazi, ideata da @scarpanoteatroemetodiattivi Valentina Cova e Francesco Viletti, e le Tre Corde, Corrado Gambi. Sabato 13 dicembre ore 16.30 Via Boselli, 25 - Il Fo - facebook.com facebook