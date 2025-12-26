Il picco di piena sta raggiungendo Ponte Felisio, ultimo idrometro prima di Cotignola. Il Senio ha raggiunto 15,85 metri, anche se la crescita è in calo rispetto alle precedenti rilevazioni. “Stiamo monitorando gli argini e aggiungendo precauzionalmente sacchi di sabbia nei punti più bassi, dove. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Cotignola attende la piena: il picco sta raggiungendo Ponte Felisio

Leggi anche: Fiumi in piena, rischio esondazione: evacuazioni a Cotignola

Leggi anche: Il livello di trash di certi programmi televisivi sta raggiungendo vette imbarazzanti: dal feticista Rosa Kamical ad altri ameni personaggi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Emilia-Romagna, allerta rossa: il Senio e il Lamone preoccupano, disposte evacuazioni nel Ravennate - Aggiornamento del 25 Dicembre delle ore 23:48; Fiumi in piena in Emilia-Romagna, Idice e Senio oltre la soglia rossa. Rischio esondazione, a Castel Bolognese “evacuazione immediata”. A Cotignola “picco critico verso le 22”; Emilia-Romagna, allerta rossa. Evacuazioni nel Ravennate, si attende la piena del Senio. Diretta.

Crescono Senio e Lamone, timori di esondazione: evacuazioni disposte a Castel Bolognese, Bagnacavallo e Cotignola - facebook.com facebook