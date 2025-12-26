Il tempo del XXI secolo ha smesso di scorrere in modo lineare. È fatto di istanti, di epifanie, di apparizioni che si susseguono senza garantire continuità. È dentro questa frattura che si ridefiniscono comunicazione, politica e intelligence. È il filo rosso della lezione tenuta da Derrick de Kerckhove, sociologo di fama internazionale, al Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri, dal titolo “Comunicazione e sicurezza nel XXI secolo”. Un intervento denso, che ha intrecciato filosofia, scienze cognitive e analisi dei media per leggere le trasformazioni profonde prodotte dalle tecnologie digitali e, oggi, dall’intelligenza artificiale generativa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così il XXI secolo ridisegna comunicazione, politica e intelligence. La lezione di De Kerckhove

