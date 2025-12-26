Cosa succede se il cane rimane solo in casa durante i botti di Capodanno | reazioni e rischi
Per molti cani i botti di Capodanno sono un vero incubo: paura, stress e rischi per la salute. Lasciarli soli può essere molto pericoloso, per questo è sempre meglio restare con loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cosa succede se il cane non ha il microchip: i rischi per il cane e le conseguenze legali
Leggi anche: Cosa succede se il cane ha ingerito una lisca di pesce: come intervenire
Con i cani da valanga al Rolle.
Cosa succede se il cane rimane solo in casa durante i botti di Capodanno: reazioni e rischi - Lo stress acuto può anche provocare problemi gastrointestinali, come diarrea o vomito, e peggiorare condizioni già presenti, soprattutto nei cani molto anziani o con patologie cardiache. fanpage.it
Cosa succede quando cala la notte… al museo Lumina. Nel cuore della notte alla GAM di Torino. Un percorso tra arte, scienza e immaginazione nella mostra “Notti. Cinque secoli di stelle, sogni, pleniluni”, per scoprire come buio, stelle e luce abbiano is - facebook.com facebook
“ Ci sono centinaia di migliaia di persone che guardano a cosa succede in quest’aula oggi con il Premio Sacharov per poter dire “non siamo soli andiamo avanti con coraggio”. È per questo che il premio Sacharov 2025 è importante” @nzingaretti #Sacharov2 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.