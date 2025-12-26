Per molti cani i botti di Capodanno sono un vero incubo: paura, stress e rischi per la salute. Lasciarli soli può essere molto pericoloso, per questo è sempre meglio restare con loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Cosa succede se il cane non ha il microchip: i rischi per il cane e le conseguenze legali

Leggi anche: Cosa succede se il cane ha ingerito una lisca di pesce: come intervenire

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Con i cani da valanga al Rolle.

Cosa succede se il cane rimane solo in casa durante i botti di Capodanno: reazioni e rischi - Lo stress acuto può anche provocare problemi gastrointestinali, come diarrea o vomito, e peggiorare condizioni già presenti, soprattutto nei cani molto anziani o con patologie cardiache. fanpage.it