cosa sta succedendo tra giappone e cina tokyo si riarma e vara un budget record per la difesa

Roma, 26 dicembre 2025 – Non solo la Germania e il resto dell’Europa, anch e il Giappone corre verso il riarmo. La paura, in questo caso, è la Cina (con la quale nelle ultime settimane la tensione è salita alle stelle). Il governo della premier conservatrice Sanae Takaichi conferma dunque l'inversione di rotta in campo militare. E approva un budget record alla difesa per il prossimo anno. Pechino fra l’altro, questa settimana, ha accusato Tokyo di "alimentare una corsa agli armamenti spaziali". Appena quattro giorni fa Tokyo ha lanciato con successo il razzo di nuova generazione H3 F8 con il satellite QZS-5 Michibiki. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Xi invia le navi da guerra a Okinawa: altre scintille Cina-Giappone - Tensione altissima tra Cina e Giappone, con esercitazioni navali e aeree aggressive e forti scontri diplomatici.

I missili vicino a Taiwan, la reazione della Cina e la guerra di propaganda: cosa sta succedendo - Il Giappone, vista la recente crisi diplomatica con la Cina, invia missili da difesa aerea sull'isola Yonaguni, e la disinformazione cinese sui social si scatena

