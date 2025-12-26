Cosa fare a Roma a Santo Stefano | aperture gratuite e tanti eventi
Non hai ancora idea di cosa fare a Santo Stefano a Roma? In questi giorni la Capitale si trasforma in un vero e proprio palcoscenico diffuso, nel quale sarà possibile muoversi tra arte e spiritualità, cultura e intrattenimento. Tante le aperture gratuite, diversi i concerti, imperdibili le mostre temporanee. La città offrirà tantissime occasioni preziosi che vi faranno vivere le feste senza il bisogno di doversi allontanare dai luoghi simbolo della Città Eterna. Ma quali opzioni ci offre? Non ci resta che provare a scoprire il calendario – ricco e trasversale – di eventi imperdibili programmati per il 26 dicembre 2025! LEGGI ANCHE: Cent’anni di arte e città: la Galleria d’Arte Moderna si racconta Cosa fare a Romaa Santo Stefano? Cominciamo coi 100 Presepi in Vaticano. 🔗 Leggi su Funweek.it
Leggi anche: Cosa fare a Roma a Natale e Santo Stefano: aperture gratuite e tanti eventi
Leggi anche: Cosa fare a Roma a Natale e Santo Stefano: aperture gratuite e tanti eventi
Santo Stefano a Roma: gli eventi da non perdere il 26 dicembre in città; Cosa fare a Roma con bambini nel weekend di Santo Stefano: 26, 27 e 28 dicembre 2025; Cosa fare a Roma a Natale e Santo Stefano: aperture gratuite e tanti eventi; 10 Cose da fare a Roma (e dintorni) venerdì 26 dicembre 2025, Festa di Santo Stefano.
Cosa fare a Roma a Natale e Santo Stefano: aperture gratuite e tanti eventi - Cosa fare a Roma a Natale e Santo Stefano: tra aperture gratuite, concerti e mostre, la città diventa un palcoscenico diffuso tutto da vivere. msn.com
Natale e Santo Stefano a Roma tra concerti gratuiti, mostre e visite straordinarie: ecco tutti gli eventi - In questi due giorni, la Capitale si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico diffuso, nel quale sarà possibile muoversi tra ar ... msn.com
Cosa fare il 26 dicembre in Italia: da Nord a Sud, idee per un Santo Stefano memorabile - Presepi viventi, mercatini natalizi ancora aperti, mostre e musei, spettacoli e tanto altro: il Natale continua il 26 dicembre in tutta Italia e non ci si può annoiare ... siviaggia.it
Pacchi… ma al #Fantacalcio: cosa fare con questi cinque casi, da Evan Ferguson e #Castellanos a #Nkunku x.com
Cosa fare durante le feste di Natale e Capodanno a Napoli e dintorni Dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 Natale, Capodanno e Befana a Napoli non sono mai noiosi Abbiamo raccolto per te i migliori eventi delle feste: concerti, party, mercatini, - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.