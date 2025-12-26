2025-12-25 10:09:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: ROMA – Massara muove le pedine con metodo, come in una partita a scacchi che non ammette mosse impulsive. Il mercato della Roma non è soltanto una caccia a rinforzi, ma anche un’operazione di potatura: sfoltire, chiarire, decidere. Gasperini ha tracciato una linea netta e chi non rientra nel progetto lo ha capito, a volte anche in maniera piuttosto brusca. Il caso più emblematico è quello di Evan Ferguson. L’attaccante irlandese è rientrato nella Capitale in serata dopo due giorni passati in Irlanda dai parenti, ma il suo futuro appare tutt’altro che saldo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – ecco le scelte di mercato su Ferguson, Bailey e Tsimikas

Leggi anche: Cessioni Roma, dalla Premier solo flop: Ferguson, Bailey e Tsimikas non convincono Gasperini. Ora si lavora sul mercato valutando le mosse in uscita

Leggi anche: Corriere dello Sport – ecco quanto vale adesso sul mercato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Corriere dello Sport – L’Inter non sostituisce Dumfries Ma in estate può arrivare Palestra.

La famiglia del Corriere dello Sport vi augura buone feste #CorrieredelloSport x.com

La famiglia del Corriere dello Sport vi augura buone feste #CorrieredelloSport - facebook.com facebook