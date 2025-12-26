Corona cammina sul limite e spettacolarizza lo scandalo
Secondo quanto dichiarato pubblicamente da Fabrizio Corona, Alfonso Signorini avrebbe sfruttato la propria posizione per ottenere favori sessuali da alcuni concorrenti del Grande Fratello. Si tratta di un racconto che, allo stato attuale, non risulta supportato da accertamenti giudiziari, ma che. 🔗 Leggi su Today.it
