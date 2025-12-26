Corona annuncia bomba su Maria De Filippi | Arriva una puntata su di lei fatemi lavorare

La notte del 25 dicembre, Fabrizio Corona è stato protagonista di uno show al Molo5 di Venezia che ha lasciato il pubblico senza parole. Durante la serata all’interno del format 2000s Lovers, l’ex re dei paparazzi ha fatto un annuncio destinato a far tremare il mondo della televisione italiana: dopo le rivelazioni di Falsissimo su Alfonso Signorini, nel mirino di Corona è finita anche Maria De Filippi. Come riporta Il Gazzettino, dal palco della discoteca veneziana, Corona ha dichiarato senza mezzi termini: “La puntata su Signorini non è finita qua, rappresenta un punto importante ma di quell’azienda. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

E se la “bomba” su Signorini fosse un messaggio per Pier Silvio Berlusconi? L’ombra di Corona e il sospetto di una guerra molto più alta dei reality.

