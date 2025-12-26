La notte del 25 dicembre, Fabrizio Corona è stato protagonista di uno show al Molo5 di Venezia che ha lasciato il pubblico senza parole. Durante la serata all’interno del format 2000s Lovers, l’ex re dei paparazzi ha fatto un annuncio destinato a far tremare il mondo della televisione italiana: dopo le rivelazioni di Falsissimo su Alfonso Signorini, nel mirino di Corona è finita anche Maria De Filippi. Come riporta Il Gazzettino, dal palco della discoteca veneziana, Corona ha dichiarato senza mezzi termini: “La puntata su Signorini non è finita qua, rappresenta un punto importante ma di quell’azienda. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Corona annuncia bomba su Maria De Filippi: “Arriva una puntata su di lei, fatemi lavorare”

Leggi anche: “È tornata”. Uomini e Donne, doppia bomba: storia finita e lei di nuovo da Maria De Filippi

Leggi anche: “Pier Silvio ha scelto così”. Bomba nella tv: la decisione ufficiale di Berlusconi su Maria De Filippi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

E se la “bomba” su Signorini fosse un messaggio per Pier Silvio Berlusconi? L’ombra di Corona e il sospetto di una guerra molto più alta dei reality.

Nina Moric contro Fabrizio Corona: «Da un anno sono sola a occuparmi di nostro figlio» - Nina Moric ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo sfogo contro il suo ex marito Fabrizio Corona. ilmattino.it

Fabrizio Corona all'uscita della Procura: «Non credo fossi qui per la mia indagine». Dice di aver parlato a lungo dei presunti reati di Alfonso Signorini e annuncia nuove denunce: «Ho oltre cento testimonianze, entro pochi giorni bussano a casa sua». x.com

Robby Giusti. . CLAMOROSO. Ho guardato integralmente la puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona. Quello che emerge dalla puntata di FALSISSIMO EP 20 - IL PREZZO DEL SUCCESSO PARTE NUOVA è sconvolgente. Corona annuncia che Antonio Med - facebook.com facebook