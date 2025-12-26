Corea del Sud verso lo stop alle adozioni internazionali di bambini coreani

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo della Corea del Sud ha dichiarato che intende porre fine alle adozioni internazionali di bambini coreani. Lee Seuran, viceministro della Salute e del Welfare, ha dichiarato durante una conferenza stampa che il Paese eliminerà gradualmente le adozioni internazionali nell’arco di cinque anni, con l’obiettivo di arrivare a zero entro il 2029, rafforzando le politiche di welfare per i bambini bisognosi di assistenza. L’annuncio del ministero è arrivato poche ore dopo che l’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha reso nota la risposta della Corea del Sud agli investigatori che esortavano Seul a definire piani concreti per affrontare le denunce di molti adottati mandati all’estero su documenti falsificati e presunti abusi da parte dei genitori stranieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

corea del sud verso lo stop alle adozioni internazionali di bambini coreani

© Lapresse.it - Corea del Sud, verso lo stop alle adozioni internazionali di bambini coreani

Leggi anche: Un ponte tra Corea del Nord e Corea del Sud: l’Indonesia, il mediatore che non ti aspetti

Leggi anche: Trump arriva in Corea del Sud, la banda lo accoglie con "YMCA"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Retromarcia 2035? Ora l’Europa abbassi i prezzi di auto e ricarica; Art ‘n Seoul: Dicembre 2025 – speciale Natale; No other choice: il nuovo film di Chan-wook Park arriva nei cinema italiani; Oh oh no! Babbo Natale si è fermato per eccesso di velocità in Ohio.

corea sud verso stopCorea del Sud, verso lo stop alle adozioni internazionali di bambini coreani - (LaPresse) Il governo della Corea del Sud ha dichiarato che intende porre fine alle adozioni internazionali di bambini coreani. stream24.ilsole24ore.com

La Corea del Sud ha iniziato a rimuovere gli altoparlanti da cui trasmetteva messaggi di propaganda verso la Corea del Nord - Lunedì la Corea del Sud ha annunciato che l’esercito ha cominciato a rimuovere gli altoparlanti posizionati lungo il confine con la Corea del Nord. ilpost.it

La Corea del sud cambia verso. Il nuovo presidente è Lee Jae-myung - yeol a dicembre aveva dichiarato la legge marziale ed era stato destituito, la vittoria alle nuove elezioni è andata al Partito democratico. ilfoglio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.