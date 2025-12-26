Corea del Sud verso lo stop alle adozioni internazionali di bambini coreani

Il governo della Corea del Sud ha dichiarato che intende porre fine alle adozioni internazionali di bambini coreani. Lee Seuran, viceministro della Salute e del Welfare, ha dichiarato durante una conferenza stampa che il Paese eliminerà gradualmente le adozioni internazionali nell'arco di cinque anni, con l'obiettivo di arrivare a zero entro il 2029, rafforzando le politiche di welfare per i bambini bisognosi di assistenza. L'annuncio del ministero è arrivato poche ore dopo che l'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha reso nota la risposta della Corea del Sud agli investigatori che esortavano Seul a definire piani concreti per affrontare le denunce di molti adottati mandati all'estero su documenti falsificati e presunti abusi da parte dei genitori stranieri.

La Corea del Sud ha iniziato a rimuovere gli altoparlanti da cui trasmetteva messaggi di propaganda verso la Corea del Nord - Lunedì la Corea del Sud ha annunciato che l’esercito ha cominciato a rimuovere gli altoparlanti posizionati lungo il confine con la Corea del Nord. ilpost.it

La Corea del sud cambia verso. Il nuovo presidente è Lee Jae-myung - yeol a dicembre aveva dichiarato la legge marziale ed era stato destituito, la vittoria alle nuove elezioni è andata al Partito democratico. ilfoglio.it

Buongiorno a tutti, assieme ad altri 2 amici saró in Corea verso fine Maggio 2026, premetto che dobbiamo ancora stilare l’itinerario, ma é sicuro che Seul e Pusan saranno nella lista. Per chi ci é già stato, qual é secondo voi una zona buona per alloggiare Gr - facebook.com facebook

