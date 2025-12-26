Corea del Nord Kim accelera su missili e armi segrete sottomarine Gli analisti | Potrebbe cederli a Mosca

La Corea del Nord accelera sul fronte militare. Il leader Kim Jong-un ha ordinato l’ espansione e la modernizzazione della produzione missilistica e la costruzione di nuovi stabilimenti per aumentare la capacità industriale del Paese. Secondo diversi analisti internazionali, una parte delle armi prodotte potrebbe essere testata e poi ceduta alla Russia, rafforzando ulteriormente l’asse militare tra Pyongyang e Mosca. La decisione è emersa durante una visita di Kim alle fabbriche di munizioni, accompagnato da alti funzionari del regime. L’agenzia di stampa statale Korean Central News Agency (KCNA) riferisce che il leader ha chiesto agli impianti di soddisfare “ le esigenze future per l’operatività delle forze missilistiche e di artiglieria statali ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

