Coppa Santo Stefano a Vallecchia le foto della corsa

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pietrasanta (Lucca), 26 dicembre 2025 – Torna puntuale, nel giorno di Santo Stefano, uno degli appuntamenti più longevi e identitari del podismo toscano: la Coppa Santo Stefano di Vallecchia, giunta alla sua 71esima edizione, autentico simbolo di continuità sportiva e passione popolare. Nel suggestivo scenario di Vallecchia, nel Comune di Pietrasanta, va in scena una manifestazione che da decenni accompagna generazioni di podisti, capace di rinnovarsi senza mai perdere il legame con la propria storia. Una corsa che attraversa il tempo, mantenendo ensures intatto lo spirito genuino delle gare di una volta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

