Convincono Putin che Mosca sta vincendo La rivelazione sul ruolo dei generali russi
Vladimir Putin vive in una camera d'eco. La visione che il presidente russo ha del conflitto in Ucraina e dei risultati ottenuti nel Donbass dall'esercito della Federazione potrebbe infatti dipendere dalle valutazioni rosee che i generali dello zar gli trasmettono e che andrebbero a confermare ciò il capo del Cremlino vuole sentirsi dire. Una circostanza riportata da funzionari occidentali al Financial Times che spiegherebbe perché Putin continui a guardare con ottimismo all'andamento delle operazioni militari. Le fonti del quotidiano britannico sostengono che i servizi militari e di sicurezza russi forniscono con regolarità al leader della Federazione aggiornamenti che gonfiano il numero delle vittime in Ucraina, sottolineano i vantaggi in termini di risorse del Paese e minimizzano i fallimenti tattici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
