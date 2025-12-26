Contributi alle famiglie | aperto il bando ' Sport per tutti' 2025 2026

Il Comune di Pisa, tramite l'Ufficio Sport, vuole promuovere la pratica sportiva con il bando 'Sport per Tutti 202526', rivolto alle famiglie con bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni: si potrà presentare la domanda fino al 25 gennaio 2026.Il progetto nasce dalla consapevolezza della crescente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

