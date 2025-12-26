Consumi 4.0 un regalo di Natale su tre scelto dall’Intelligenza Artificiale

Un regalo di Natale su 3 finito sotto l’albero è stato scelto attraverso l’intelligenza artificiale. I dati arrivano da una nota di Consumerismo No Profit, che sottolinea però come spesso i consigli si siano rivelati sbagliati, determinando un danno economico per i consumatori. Diverse indagini di settore – spiega Consumerismo No Profit – hanno evidenziato come per il Natale 2025 sia cresciuto il numero di italiani che si è affidato all’intelligenza artificiale per individuare i regali di Natale da acquistare, con una quota di oltre il 60% di utenti che ha fatto ricorso all’IA per orientarsi nella scelta dei doni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

