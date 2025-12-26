Consumi 4.0 un regalo di Natale su tre scelto dall’Intelligenza Artificiale
Un regalo di Natale su 3 finito sotto l’albero è stato scelto attraverso l’intelligenza artificiale. I dati arrivano da una nota di Consumerismo No Profit, che sottolinea però come spesso i consigli si siano rivelati sbagliati, determinando un danno economico per i consumatori. Diverse indagini di settore – spiega Consumerismo No Profit – hanno evidenziato come per il Natale 2025 sia cresciuto il numero di italiani che si è affidato all’intelligenza artificiale per individuare i regali di Natale da acquistare, con una quota di oltre il 60% di utenti che ha fatto ricorso all’IA per orientarsi nella scelta dei doni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Un regalo di Natale su tre è stato fatto con l'intelligenza artificiale. Ma molto spesso l'IA ha sbagliato
Leggi anche: Risparmio e sostenibilità: come TaDa trasforma i consumi energetici con l’intelligenza artificiale
Regali e consumi a dicembre: missione Natale sostenibile; Natale 2025, italiani più generosi: spesa media di 300 euro ma la tredicesima resta per bollette e risparmi; I parenti, la messa, i regali utili: il Natale consolatorio ma senza illusioni degli italiani; Festività: sotto l'albero a Pisa ci sono prodotti enogastronomici, biglietti e abbigliamento.
Regali di Natale 2025: enogastronomia e bellezza guidano i consumi - Da un'analisi di Confcommercio i consumi natalizi hanno più acquirenti, con spesa stabile rispetto al '24. italiaatavola.net
Regali e consumi a dicembre: missione Natale sostenibile - Gli italiani tirano la cinghia, ma ecco consigli e idee per festività ecologiche Natale bussa alle porte, e già da due mesi in giro è tutto un lampeggiare di lucine, accompagnate dalla sottile ansia d ... ambienteambienti.com
Tredicesima in arrivo da domani, come cambiano i consumi degli italiani per Natale - A questi si aggiunge il "bonus mamme”, che sarà erogato a dicembre alle lavoratrici dipendenti o autonome con due o più figli a carico e con un reddito annuo inferiore a 40. tg24.sky.it
Dalla spiritualità collettiva all’auto-regalo e all’esibizione online: nell’analisi di sociologi e psicologi il Natale nell’era dei social tra nuove abitudini, consumi e fragilità psicologiche L'articolo completo al link https://www.centropagina.it/attualita/natale-festivita-s - facebook.com facebook
#Natale Si fanno più regali, spesa in linea con il 2024. Quasi un quarto della 13ma utilizzata per coprire le spese per la casa e la famiglia. #consumi @FormatResearch confcommercio.it/-/regali-natale x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.