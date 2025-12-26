Consigliere rinuncia alla vigilanza dopo le denunce | Lo Stato non mi tutela ora mi sento solo
“Rinuncio alla VGR, vigilanza generica radiocollegata, una misura di facciata e che non mi garantisce alcuna forma di protezione”. A dichiararlo è Vito Taffuri, già candidato a sindaco e capo dell’opposizione a Calvi Risorta, e ‘cronista scomodo’ del casertano. “Prefettura e questura, nonostante. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Lo zio di Giulia Cecchettin: “Turetta rinuncia all’appello? Solo strategia difensiva, mi sento preso in giro”
Leggi anche: “Mio figlio mi ha denunciata. Non mi sento più mamma”: lo sfogo di Corinne Clery a Verissimo
Stipendi e tredicesime non pagati al personale di vigilanza del Consiglio regionale - Gli operatori della sicurezza della Pegaso, dopo un anno difficile, non si vedranno corrisposte la mensilità di novembre e la tredicesima. primonumero.it
"Nessun Comune deve rinunciare a un progetto di legalità perché non ha i soldi per cofinanziarlo", dice con forza il sindaco e consigliere metropolitano delegato ai beni confiscati - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.