“Rinuncio alla VGR, vigilanza generica radiocollegata, una misura di facciata e che non mi garantisce alcuna forma di protezione”. A dichiararlo è Vito Taffuri, già candidato a sindaco e capo dell’opposizione a Calvi Risorta, e ‘cronista scomodo’ del casertano. “Prefettura e questura, nonostante. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Consigliere rinuncia alla vigilanza dopo le denunce: "Lo Stato non mi tutela, ora mi sento solo"

Leggi anche: Lo zio di Giulia Cecchettin: “Turetta rinuncia all’appello? Solo strategia difensiva, mi sento preso in giro”

Leggi anche: “Mio figlio mi ha denunciata. Non mi sento più mamma”: lo sfogo di Corinne Clery a Verissimo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Stipendi e tredicesime non pagati al personale di vigilanza del Consiglio regionale - Gli operatori della sicurezza della Pegaso, dopo un anno difficile, non si vedranno corrisposte la mensilità di novembre e la tredicesima. primonumero.it