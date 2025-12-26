Congela il seme perché la moglie possa avere un figlio anche dopo la sua morte giudici fanno distruggere il seme

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d'Appello ha disposto la distruzione del seme crioconservato di un uomo che aveva fatto conservare un campione del suo liquido seminale per permettere alla moglie di avere un figlio anche dopo la sua morte. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

