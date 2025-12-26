Confesercenti Campania | 125 milioni spesi per Natale attesi fino a 250 per Capodanno

Le feste natalizie si confermano un volano importante per i consumi in Campania. Secondo le stime di Confesercenti Campania, la spesa sostenuta per il cenone della Vigilia e per il pranzo di Natale ha raggiunto quota 125 milioni di euro, un dato superiore alla media nazionale e in linea con la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Confesercenti Campania: 125 milioni spesi per Natale, attesi fino a 250 per Capodanno Leggi anche: Confesercenti Campania, 430mila turisti attesi per il Ponte dell’Immacolata Leggi anche: Campania, allerta meteo da questa sera, sabato 25 ottobre, fino a domani: attesi temporali La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nuova Legge sulla Montagna: Spina fa chiarezza. Confesercenti Campania: 125 milioni incassati per cenone e pranzo di Natale - Bilancio positivo per le festività natalizie in Campania, con prospettive ancora più incoraggianti in vista del Capodanno. cilentonotizie.it

CONFESERCENTI CAMPANIA, 125 MILIONI INCASSATI PER CENONE E PRANZO DI NATALE, PREVISTI CIRCA IL DOPPIO PER CAPODANNO - Secondo le stime nazionali di Confesercenti nel Mezzogiorno si è speso di più per il cenone della Vigilia e per il ... tvsette.net

Confesercenti, "360mila presenze e 100 milioni di fatturato'' - Napoli e la Campania ancora una volta ai vertici delle presenze in Italia per il 'Ponte di Ognissanti'. ansa.it

Vale anche per la Campania Elisa Interlandi Anmed - Associazione Nazionale di Medicina, Diagnostica, Salute e Benessere Confesercenti Napoli Alessandro Totaro Mariastella Giorlandino Alessandro Cecchi Paone Confesercenti Nazionale @inprim - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.