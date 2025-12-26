Confcooperative Fvg fa il bilancio dell' anno che si chiude | ricavi per 1,3 miliardi

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Friuli Venezia Giulia il sistema cooperativo è uno dei più solidi e radicati del Paese. Delle 765 cooperative iscritte al Registro regionale della Cooperazione, il settanta per cento aderisce a Confcooperative, associazione di riferimento: a livello aggregato, un sistema che conta oltre 22.000. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

confcooperative fvg fa il bilancio dell anno che si chiude ricavi per 13 miliardi

