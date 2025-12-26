Confcooperative Bergamo fatturato in crescita Moioli | Le prossime sfide immigrati e casa
Bergamo. Confcooperative Bergamo quest’anno ha festeggiato gli 80 anni dalla sua costituzione. Un traguardo importante, la solidità di questa forma di società è data dai diversi settori che segue – dal sociale al credito, dal consumo alla cultura – e dal fatturato che quest’anno è ampiamente sopra i 465 milioni. “Dentro questa crescita significativa vediamo delle cose diverse – spiega Lucio Moioli, presidente di Confcooperative Bergamo -: abbiamo le cooperative sociali che sono la metà sostanziale della nostra base sociale. Sono cooperative che reggono e hanno un aumento di fatturato, sono riuscite a tenere sostanzialmente un buon equilibrio, pur con un po’ di fatica perché è andato a regime il nuovo contratto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Oratori, si rinnova la partnership tra Confcooperative Bergamo e Diocesi di Bergamo
Leggi anche: Continua la crescita di Inditex: fatturato in crescita del 2,7%
Oratori, si rinnova la partnership tra Confcooperative Bergamo e Diocesi di Bergamo - Firmato il nuovo protocollo con l’obiettivo di rafforzare attività animative, ricreative e aggregative, in risposta ai bisogni emergenti di bambini, ragazzi e famiglie, con particolare attenzione alle ... bergamonews.it
Lavoro dignitoso, occorre fare rete: “In campo Confcooperative e Diocesi” - Firmato protocollo d’intenti con l’obiettivo condiviso di favorire l’occupazione prestando una particolare attenzione alle persone con svantaggio o fragilità Bergamo. bergamonews.it
Lavoro dignitoso per tutti, soprattutto i più fragili: intesa tra Confcooperative e Diocesi - «Promuovere occasioni di lavoro dignitose per tutti e per ciascuno»: siglata una nuova partnership tra Confcooperative Bergamo e Diocesi di Bergamo. ecodibergamo.it
Cooperative a Bergamo, fatturato in crescita. Moioli: “Le prossime sfide immigrati e casa”
Oratori, partnership tra Confcooperative Bergamo e Diocesi di Bergamo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.