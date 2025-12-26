Confcooperative Bergamo fatturato in crescita Moioli | Le prossime sfide immigrati e casa

Bergamo. Confcooperative Bergamo quest’anno ha festeggiato gli 80 anni dalla sua costituzione. Un traguardo importante, la solidità di questa forma di società è data dai diversi settori che segue – dal sociale al credito, dal consumo alla cultura – e dal fatturato che quest’anno è ampiamente sopra i 465 milioni. “Dentro questa crescita significativa vediamo delle cose diverse – spiega Lucio Moioli, presidente di Confcooperative Bergamo -: abbiamo le cooperative sociali che sono la metà sostanziale della nostra base sociale. Sono cooperative che reggono e hanno un aumento di fatturato, sono riuscite a tenere sostanzialmente un buon equilibrio, pur con un po’ di fatica perché è andato a regime il nuovo contratto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

