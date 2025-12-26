Condivisione e impegno sociale | Lions e Soroptimist insieme alla festa degli auguri

Firenze, 26 dicembre 2025 – Una serata all’insegna della condivisione, della memoria e del confronto progettuale ha riunito il Soroptimist Club Firenze, il Soroptimist Club Firenze Due e il Lions Club Bagno a Ripoli, che hanno scelto di celebrare insieme la cena degli auguri di Natale. L’incontro è stato arricchito dalla proiezione del filmato realizzato dal Soroptimist Club Firenze per celebrare il 75° anniversario della fondazione dell’Unione del Soroptimist International d’Italia, un racconto per immagini che ha ripercorso la storia, i volti e i valori fondanti dell’associazione, offrendo al tempo stesso uno sguardo sul presente e sul futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

