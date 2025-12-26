Concerto di Bach a Giarre e Catania | protagonisti pianisti italiani di fama internazionale
Prosegue la rassegna “Giarre Città Educativa”, il progetto culturale promosso dal Comune di Giarre e dall’Istituto Culturale Musicale Italiano A. Scarlatti, con il patrocinio del ministero della Cultura, della Regione Siciliana e dell’Assemblea Regionale Siciliana, con il sostegno della Città. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Concerto di Natale de I Virtuosi Italiani e serata dedicata a Bach e Händel
Leggi anche: Al Museo Campano il concerto di un pianista di fama internazionale
Concerto di Bach a Giarre e Catania: protagonisti pianisti italiani di fama internazionale - Domenica 28 dicembre alla Chiesa Monumentale di San Nicolò l'Arena di Catania e lunedì 29 dicembre alla Chiesa Madre di Giarre, l'Orchestra Sinfonica Italiana, affiancata da un prestigioso parterre di ... cataniatoday.it
Concerto di Natale dell’Orchestra Rai Vivaldi, Bach, Mozart e Beethoven per il tradizionale appuntamento natalizio dall’Auditorium Arturo Toscanini di Torino. Sul podio torna Giulio Cilona, anche clavicembalo concertatore. Con lui, le prime trombe dell’Or - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.