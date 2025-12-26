Con un' auto rubata contro la saracinesca l' assalto di Natale a un distributore di viale Regione
Prima hanno cercato di scardinare la saracinesca agganciandola a un'auto rubata con un gancio in metallo, poi hanno tentato di sfondare l'ingresso utilizzando la stessa vettura come ariete. È successo tutto in 10 minuti nella notte tra il 24 e il 25 dove dei ladri, a volto coperto, hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
