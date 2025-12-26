con la vittoria del trumpiano kast il cile torna nel cortile di casa usa

Con la vittoria di José Antonio Kast alle presidenziali in Cile, l'America latina è sempre più vicina alla Casa Bianca di Donald Trump. Gli Stati Uniti vanno così riconquistato quello che un tempo l'ex Segretario di Stato Usa Henry Kissinger definì "il cortile di casa". Il nuovo governo di centrodestra che si insedierà a Santiago del Cile seguirà l'Argentina di Javier Milei nel predicare tagli alla spesa pubblica, mano dura contro la criminalità organizzata, revisione in senso restrittivo delle politiche migratorie e contrasto all'ideologia woke. Trump e Milei sono stati i primi a congratularsi con Kast per la vittoria strabordante ottenuta al ballottaggio del 14 dicembre contro la candidata del Partito Comunista Jeanette Jara. 🔗 Leggi su Iltempo.it

