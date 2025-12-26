Come Stranger Things è diventata la serie con i needle drop più iconici
La musica di Stranger Things non è mai stata un semplice accompagnamento, ma come una voce che conviveva nello stesso spazio emotivo dei protagonisti. Lo si intuisce fin dal principio. Il tema della sigla definisce immediatamente il mondo di Hawkins e il suo rispettivo sottosopra: freddo, ipnotico, pulsante. Kids costruisce l’innocenza di un gruppo di amici prima ancora che siano loro a mostrarlo. The First I Love You cattura un’emozione fragile che nessun dialogo potrebbe restituire con la stessa intensità, e brani come Should I Stay or Should I Go e la famigerata Running Up That Hill sono usati come veri e propri dispositivi narrativi: uno spazio emotivo tra mondi, affetti e paure. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
