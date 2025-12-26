La musica di Stranger Things non è mai stata un semplice accompagnamento, ma come una voce che conviveva nello stesso spazio emotivo dei protagonisti. Lo si intuisce fin dal principio. Il tema della sigla definisce immediatamente il mondo di Hawkins e il suo rispettivo sottosopra: freddo, ipnotico, pulsante. Kids costruisce l’innocenza di un gruppo di amici prima ancora che siano loro a mostrarlo. The First I Love You cattura un’emozione fragile che nessun dialogo potrebbe restituire con la stessa intensità, e brani come Should I Stay or Should I Go e la famigerata Running Up That Hill sono usati come veri e propri dispositivi narrativi: uno spazio emotivo tra mondi, affetti e paure. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come Stranger Things è diventata la serie con i needle drop più iconici

Leggi anche: Da Stranger Things a The OC, cosa sono i needle drop e come hanno cambiato la tv

Leggi anche: Stranger things 5 vol 1 e harry potter confronto tra due iconici mondi fantasy

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Stranger Things 5, è la notte del volume 2: ecco da che ora sarà disponibile in Italia x.com

Se ci fosse un'unica canzone, in grado di salvarvi la vita... e riportarvi indietro, quale sarebbe Domani intanto esce la seconda tranche di Stranger Things 5...sono in trepida attesa. - facebook.com facebook