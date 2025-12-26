Come la UEFA rafforza la lotta al doping nel calcio | nuove regole per proteggere salute e integrità
Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove norme UEFA per prevenire l’uso di sostanze proibite, con procedure precise per i trattamenti terapeutici. Controlli più severi e trasparenza per proteggere giocatori e competizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
