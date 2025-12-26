Come la UEFA rafforza la lotta al doping nel calcio | nuove regole per proteggere salute e integrità

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove norme UEFA per prevenire l’uso di sostanze proibite, con procedure precise per i trattamenti terapeutici. Controlli più severi e trasparenza per proteggere giocatori e competizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Uefa ed Europol rafforzano la collaborazione per la lotta alla criminalità nel calcio

Leggi anche: Quattro nuove regole arbitrali nel 2026, calcio rivoluzionato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La UEFA rafforza l'impegno nella protezione dei contenuti con nuovi accordi - A seguito dell'annuncio della partnership con Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la UEFA è orgogliosa di confermare che ha aderito ad altre due organizzazioni per dare maggiore impulso ... it.uefa.com

Doping, Uefa sospende per 10 mesi Yeray Alvarez - Il calciatore è risultato positivo ad un controllo antidoping dello scorso 1 maggio, dopo una partita ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.