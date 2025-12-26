Come la Fia cambia i rally raid
Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il format degli eventi. La FIA ha deciso di semplificare la struttura delle gare, riducendo le giornate considerate poco rilevanti dal punto di vista sportivo. Il settore del rally raid sta attraversando una fase di profonda trasformazione, meno appariscente rispetto ad altri ambiti del motorsport ma altrettanto incisiva sul . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: Una nuova era per i rally storici FIA
Leggi anche: Rally Raid – A Loeb la gara, a Moraes il titolo W2RC
I calendari 2026 del settore Off Road; Albers Racing Team FIA Euro Autocross & Crosscar Champ 2025 – SEASON 2025.
Il Rally Italia Sardegna cambia data, ad Alghero dall'1 al 4 ottobre 2026 - La Sardegna si prepara ad accogliere lo spettacolo del FIA World Rally Championship per la 23esima volta. sportmediaset.mediaset.it
World rally-raid (W2RC) – Titolo costruttori - Nel Galà di fine anno della Federazione sono stati premiati i vincitori di tutti i campionati del mondo a quattro ruote: vediamo chi sono ... gazzetta.it
World rally-raid (W2RC) – Titolo piloti - Nel Galà di fine anno della Federazione sono stati premiati i vincitori di tutti i campionati del mondo a quattro ruote: vediamo chi sono ... gazzetta.it
FIA Rally Raid Awards 2025
Il Rally Italia Sardegna cambia data Appuntamento dall’1 al 4 ottobre 2026 Penultima tappa del WRC, ultima in Europa Il Rally Italia Sardegna si prepara a un’edizione storica: nel 2026 la gara si correrà in autunno, diventando il penultimo round del Mo - facebook.com facebook
Hawk Racing cambia tutto per il British Superbike 2026: con le due Honda CBR 1000RR-R correranno Eugene McManus e Rhys Irwin, neo-Campione britannico Supersport. @corsedimoto x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.