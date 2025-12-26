Come la Fia cambia i rally raid

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il format degli eventi. La FIA ha deciso di semplificare la struttura delle gare, riducendo le giornate considerate poco rilevanti dal punto di vista sportivo. Il settore del rally raid sta attraversando una fase di profonda trasformazione, meno appariscente rispetto ad altri ambiti del motorsport ma altrettanto incisiva sul . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

Leggi anche: Una nuova era per i rally storici FIA

Leggi anche: Rally Raid – A Loeb la gara, a Moraes il titolo W2RC

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

I calendari 2026 del settore Off Road; Albers Racing Team FIA Euro Autocross & Crosscar Champ 2025 – SEASON 2025.

fia cambia rally raidIl Rally Italia Sardegna cambia data, ad Alghero dall'1 al 4 ottobre 2026 - La Sardegna si prepara ad accogliere lo spettacolo del FIA World Rally Championship per la 23esima volta. sportmediaset.mediaset.it

fia cambia rally raidWorld rally-raid (W2RC) – Titolo costruttori - Nel Galà di fine anno della Federazione sono stati premiati i vincitori di tutti i campionati del mondo a quattro ruote: vediamo chi sono ... gazzetta.it

fia cambia rally raidWorld rally-raid (W2RC) – Titolo piloti - Nel Galà di fine anno della Federazione sono stati premiati i vincitori di tutti i campionati del mondo a quattro ruote: vediamo chi sono ... gazzetta.it

FIA Rally Raid Awards 2025

Video FIA Rally Raid Awards 2025

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.