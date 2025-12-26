Come acquistare online una maglietta vintage perfetta
Alla ricerca della maglietta vintage perfetta di Jimmy Buffett, nell’estate del 2020, dopo settimane passate a scandagliare Internet, finalmente l’ho trovata. Lo ammetto: ho fatto un errore da vero principiante. Sembrava la maglietta vintage giusta: sbiadita dai lavaggi e dall’usura, in una morbida tonalità off white, con il logo consunto della Coral Reefer Band sul davanti e una splendida illustrazione sul retro. La descrizione del venditore parlava di una “boxy medium”. Perfetta, pensai, per uno come me, da sempre appassionato di t-shirt boxy di taglia media. Ho speso quasi quaranta euro, più le spese di spedizione, e ho atteso con impazienza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
