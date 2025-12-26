Colpo di scena Mainoo l’annuncio di Amorim cambia tutto | Napoli spiazzato

Il Napoli è da tempo attento alla situazione fra Kobbie Mainoo e il Manchester United. Tuttavia, i  Red Devils  sono piuttosto titubanti sulla partenza del centrocampista  inglese  e, a quanto pare, una sua cessione è piuttosto improbabile: mister Amorim ha praticamente bloccato la sua cessione. Amorim trattiene Mainoo: “Difficile che parta”. Che il Napoli sia interessato da mesi al profilo di Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 di proprietà del Manchester United, non è affatto una sorpresa. Al tempo stesso, non è una sorpresa che il club  inglese  non voglia lasciarlo partire, nonostante l’impiego stagionale da parte dell’allenatore, Ruben Amorim, non sia stato affatto soddisfacente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Colpo di scena Mainoo, l’annuncio di Amorim cambia tutto: Napoli spiazzato

