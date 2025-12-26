Colpisce medico in pronto soccorso giovane denunciato
Un 23enne lucano è stato denunciato dai carabinieri per aver aggredito un medico del Pronto soccorso del "Luigi Curto" di Polla. Il giovane è stato portato, all'alba, in stato di alterazione psicofisica all'ospedale di Polla e ha colpito con pugni e calci il medico di turno, procurandogli delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
