colpisce medico in pronto soccorso giovane denunciato

Un 23enne lucano è stato denunciato dai carabinieri per aver aggredito un medico del Pronto soccorso del "Luigi Curto" di Polla. Il giovane è stato portato, all'alba, in stato di alterazione psicofisica all'ospedale di Polla e ha colpito con pugni e calci il medico di turno, procurandogli delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

