cocaina nel pandoro finisce ai domiciliari a 56 anni

Ascoli Piceno, 26 dicembre 2025 – Ha ottenuto gli arresti domiciliari l’ascolano di 56 anni, arrestato la sera del 23 dicembre dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ascoli. L’uomo era stato fermato alla stazione ferroviaria di Ascoli a Porta Maggiore, dove i militari lo hanno notato scendere da un autobus proveniente da Roma e dirigersi con atteggiamento sospetto verso uno scooter parcheggiato nei pressi. Conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, è stato controllato e ha consegnato spontaneamente un contenitore con due bustine contenenti cocaina ed eroina. La successiva perquisizione della busta della spesa ha portato alla scoperta di due pandori sigillati che nascondevano, al loro interno, quattro panetti di cocaina per un totale di oltre 200 grammi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

