Clair Obscur Expedition 33 squalificato agli Indie Game Awards dopo la vittoria
La serata degli Indie Game Awards, andata in scena il 18 dicembre, si è trasformata in uno dei casi più controversi dell’anno per il settore indipendente. Dopo aver conquistato i premi più prestigiosi, Clair Obscur: Expedition 33 è stato ufficialmente squalificato e privato dei riconoscimenti di Gioco dell’Anno e Debut Game, in seguito alla scoperta dell’utilizzo di intelligenza artificiale generativa durante lo sviluppo. Una decisione arrivata a sorpresa, ma definita inevitabile dagli organizzatori, che hanno ribadito una posizione di tolleranza zero sull’uso dell’IA generativa nei titoli candidati. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
