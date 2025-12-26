(LaPresse) Un riservista dell’esercito di Israele è stato ripreso in un video mentre, alla guida di un quad, investe un palestinese in preghiera su una strada della Cisgiordania. L’Idf ha dichiarato che lo stesso soldato ha aperto il fuoco in un villaggio palestinese giovedì mattina, mentre indossava abiti civili, agendo “in grave violazione della sua autorità”. Le immagini sono state rilanciate sui social. Gli incidenti si verificano nel mezzo di un’ondata di violenza quasi quotidiana da parte dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cisgiordania, soldato Israele investe musulmano mentre prega: il video

Leggi anche: Soldato israeliano investe musulmano mentre prega: aperta indagine

Leggi anche: Musulmano prega, lo investe soldato Idf

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Soldato israeliano travolge con un quad un palestinese mentre prega: il video; Cisgiordania, Idf apre indagine su un riservista che investe un uomo mentre prega sulla strada - Media Israele, 'uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sua auto'; Soldato israeliano investe musulmano mentre prega: aperta indagine; Gaza, parla il ministro della Difesa di Israele: Non ce ne andremo mai. Poi ritratta.

Cisgiordania, riservista israeliano investe un palestinese in preghiera: condannato a 5 giorni di domiciliari - Questa la “durissima” pena subita dal soldato riservista dell’IDF, le Forze di difesa di Israele, ripreso in un video mentre investiva un cittadino palestinese ... msn.com