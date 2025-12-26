Cinque tecnologie attese nel 2026 dall’IA autonoma ai dispositivi ibridi

Il 2026 sarà una svolta per la tecnologia lato consumer, intrecciando gadget e intelligenza artificiale. Le aziende stanno puntando su interazioni più naturali tra IA e oggetti di uso quotidiano, senza dimenticare l’intrattenimento. Il nuovo anno si preannuncia all’insegna dell’ ibridazione tecnologica. iPhone pieghevole e HomePod Touch. L’iPhone pieghevole avrà lo stesso form factor di altri foldable come il Samsung Z Fold Oltre alla classica linea di iPhone, voci insistenti da Bloomberg indicano il primo iPhone foldable per il 2026. Con una forma a libro, in stile Samsung Z Fold, rappresenta una svolta per Apple dopo anni di prudente attesa nel perfezionamento delle cerniere: Cupertino potrebbe finalmente convincere molti consumatori ad adottare i display pieghevoli. 🔗 Leggi su Panorama.it

