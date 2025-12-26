Cinema in lutto il grande attore morto così Enorme tragedia

Il cinema e il teatro dicono addio a una delle voci più intense e divisive della scena mediorientale. Un artista che, con il proprio lavoro, ha raccontato ferite, memorie e speranze di un intero popolo, spesso andando controcorrente rispetto alle narrazioni ufficiali e pagando sulla propria pelle il prezzo delle sue scelte. È morto a 72 anni, in un ospedale di Nahariyya, nel nord di Israele, dopo una lunga malattia cardiaca, l’attore e regista palestinese Mohammad Bakri, considerato uno dei più importanti interpreti e narratori della cultura palestinese contemporanea. Cinema in lutto, chi era Mohammad Bakri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

