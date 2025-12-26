Ciclone di Natale quasi 180 millimetri di pioggia in collina | Per dicembre un evento estremo senza precedenti dal 1935

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La paura è alle spalle. Il ciclone di Natale che ha colpito il Ravennate nelle ultime 48 ha allentato la sua morsa. Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell'Ampro (Associazione meteo professionisti), traccia una prima valutazione del ciclone di Natale, in questo caso le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

ciclone di natale quasi 180 millimetri di pioggia in collina per dicembre un evento estremo senza precedenti dal 1935

© Ravennatoday.it - Ciclone di Natale, quasi 180 millimetri di pioggia in collina: "Per dicembre un evento estremo senza precedenti dal 1935"

Leggi anche: Ciclone di Natale sull’Italia: maltempo, pioggia e neve anche in collina

Leggi anche: Ciclone di Natale in Italia: maltempo diffuso con pioggia e neve anche in collina

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

ciclone natale quasi 180Ciclone di Natale, quasi 180 millimetri di pioggia in collina: "Per dicembre un evento estremo senza precedenti dal 1935" - Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell'Ampro (Associazione meteo professionisti), traccia una prima valutazione del ciclone di Natale ... ravennatoday.it

Allerta meteo con il Ciclone di Natale: neve copiosa, vento e piogge battenti. Il punto del meteorologo Tedici - Allerta meteo con il Ciclone di Natale: neve copiosa, vento e piogge battenti. ilmeteo.it

ciclone natale quasi 180Bollettino neve Natale e Santo Stefano 2025/ Le previsioni meteo per il 25 dicembre: arriva un nuovo ciclone - Bollettino neve a Natale e Santo Stefano: le previsioni meteo delle feste parlano di abbondanti precipitazioni e forti venti ... ilsussidiario.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.