Ciclone di Natale de Pascale | Argini sotto stress dopo le piene continuano i controlli

Dopo una notte che ha visto passare i colmi di piena attesi, resta forte la pressione sulle arginature: dunque, l’attenzione resta alta. Per questo, la Regione Emilia-Romagna, attraverso l’Agenzia regionale di sicurezza territoriale e protezione civile, ha avviato subito controlli e monitoraggi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Ciclone di Natale, de Pascale: "Argini sotto stress dopo le piene, continuano i controlli" Leggi anche: Ciclone di Natale, un 25 dicembre con allerta arancione: rischio frane, piene dei fiumi e mare in burrasca Leggi anche: Natale a tavola, denti sotto stress: come proteggere il sorriso durante le Feste Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il ciclone di Natale (senza gelo): piogge persistenti, si abbassa la quota neve fino alla collina; Torna la neve (anche a Natale): ecco dove. Le previsioni meteo in Emilia-Romagna; Maltempo, evacuazioni nel Ravennate: attesa la piena del Senio. ?Continua l'allerta rossa ?in Emilia-Romagna. Ciclone di Natale, quasi 180 millimetri di pioggia in collina: "Per dicembre un evento estremo senza precedenti dal 1935" - Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell'Ampro (Associazione meteo professionisti), traccia una prima valutazione del ciclone di Natale ... ravennatoday.it

Ciclone di Natale, l'analisi: "In Emilia Romagna è il quinto fenomeno estremo dal 2023. E' la nuova normalità" - Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell'Ampro (Associazione meteo professionisti), traccia una prima valutazione del ciclone di Natale ... forlitoday.it

Meteo, Il Ciclone di Natale spacca l'Italia in due. Le parole ufficiali del meteorologo Lorenzo Tedici - Il Ciclone di Natale divide l’Italia in due: freddo, maltempo e neve al Nord, clima mite e tempo più asciutto al Sud. ilmeteo.it

IL METEO di OGGI...Arriva l'anticiclone a partire dal Nord, il ciclone di Natale si allontana verso ovest. La giornata sarà contrassegnata da un tempo a tratti instabile, infatti ci saranno alcune precipitazioni sul medio e basso Adriatico con neve sugli Appennini s - facebook.com facebook

Arriva l'anticiclone a partire dal Nord, il ciclone di Natale si allontana verso ovest. #meteo x.com

