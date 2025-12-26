Ciclone di Natale de Pascale | Argini sotto stress dopo le piene continuano i controlli

Dopo una notte che ha visto passare i colmi di piena attesi, resta forte la pressione sulle arginature: dunque, l'attenzione resta alta. Per questo, la Regione Emilia-Romagna, attraverso l'Agenzia regionale di sicurezza territoriale e protezione civile, ha avviato subito controlli e monitoraggi. Ciclone di Natale, quasi 180 millimetri di pioggia in collina: "Per dicembre un evento estremo senza precedenti dal 1935" - Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell'Ampro (Associazione meteo professionisti), traccia una prima valutazione del ciclone di Natale

