Un ciclista di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta a Cerro Maggiore (Milano). L'incidente è avvenuto la sera di Natale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ciclista travolto e ucciso da un’auto nel Pavese: indagini in corso

Leggi anche: Incidente a Piacenza: ciclista di 37 anni travolto e ucciso da un’auto nella notte, indagini in corso

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ciclista travolto e ucciso da un’auto la sera di Natale: indagini in corso - Un ciclista di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta a Cerro Maggiore (Milano) ... fanpage.it