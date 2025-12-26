Ciclista travolto e ucciso da un’auto la sera di Natale | indagini in corso

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ciclista di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta a Cerro Maggiore (Milano). L'incidente è avvenuto la sera di Natale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Ciclista travolto e ucciso da un’auto nel Pavese: indagini in corso

Leggi anche: Incidente a Piacenza: ciclista di 37 anni travolto e ucciso da un’auto nella notte, indagini in corso

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

ciclista travolto ucciso un8217autoCiclista travolto e ucciso da un’auto la sera di Natale: indagini in corso - Un ciclista di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta a Cerro Maggiore (Milano) ... fanpage.it

ciclista travolto ucciso un8217autoCiclista travolto e ucciso a Cerro Maggiore - Secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito dall'auto di un 75enne ... rainews.it

Chi era il "Puma", il ciclista travolto e ucciso in strada a 65 anni - A perdere la vita un ciclista di 65 anni, Salvatore Liuzzo, originario di Termini Imerese ma residente a Trabia, morto ... lasicilia.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.