Ciclista in ospedale in gravi condizioni a Natale | polizia locale cerca testimoni dell' incidente

Non è stato un felice Natale per un ciclista residente a Verona e la sua famiglia, il quale è stato ricoverato in pericolo di vita all'ospedale di Borgo Trento, in seguito ad un incidente la cui dinamica è ancora da chiarire. Il sinistro si è verificato tra le 16.30 e le 17 di giovedì 25 dicembre. 🔗 Leggi su Veronasera.it

