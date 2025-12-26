La vicenda accaduta recentemente a Bolzano ha sollevato un polverone politico di notevoli dimensioni, riportando al centro del dibattito pubblico il tema della violenza simbolica e del limite della critica politica. Tutto ha avuto inizio quando il vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Marco Galateo, ha denunciato pubblicamente la presenza di un fotomontaggio decisamente inquietante apparso tra le bancarelle di un mercatino di Natale. L’immagine in questione ritraeva la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni fusa in un unico volto con quello di Adolf Hitler, un accostamento che ha immediatamente scatenato reazioni di sdegno da parte delle istituzioni e dei rappresentanti del partito Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Choc nella città italiana, lo sfregio a Giorgia Meloni ai mercatini di Natale: cosa è successo

Leggi anche: Trento Città del Natale è già un successo: folla record ai mercatini

Leggi anche: Michela Ponzani, lo sfregio della storica "rossa" a Giorgia Meloni: "Cambio di regime"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Scrittrice muore a 30 anni: città sotto choc per Alessandra https://ebx.sh/P6Izu5 - facebook.com facebook