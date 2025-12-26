CHOC! CASO SIGNORINI-CORONA | DURA NOTA UFFICIALE PRODUTTORE DEL GF

Mentre prosegue il silenzio di Mediaset sul caso scatenato da Fabrizio Corona sui presunti abusi di potere di Alfonso Signorini, Endemol Shine Italy, produttore del Grande Fratello, rompe il silenzio con una dura nota ufficiale. Endemol Shine Italy, produttore del Grande Fratello, prende atto con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media rispetto ad alcune passate edizioni del programma. In relazione a tali presunti fatti, si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format e al buon nome di quanti in questi anni hanno dedicato la loro professionalità al suo grande successo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

