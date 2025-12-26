Choc a Parigi tre donne accoltellate in metro | arrestato il sospettato escluso terrorismo
Il terrore riesce a dilaniare anche il clima delle festività. Quell’atmosfera natalizia che viveva nelle vie di Parigi è stato cancellato da un violento episodio consumatosi nei tunnel della metro della ville lumiere. Le ricostruzioni della terribile vicenda che ha lasciato la capitale francese sotto choc sono ancora in corso di verifica, ma da quanto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Paura a Parigi, tre donne accoltellate in metrò: aggressore arrestato
Leggi anche: Tre donne accoltellate nella metro di Parigi: arrestato l’aggressore
“Governo fascista”. Il post choc dell’avvocato e il giallo sull’apprezzamento del presidente Anm Parodi.
Terrore in metro a Parigi, tre donne accoltellate: fermato il presunto aggressore - Tre donne sono state ferite oggi nella metropolitana di Parigi da un uomo che le ha aggredite con un coltello e poi si è dato alla fuga. affaritaliani.it
Parigi, tre donne accoltellate in metro: arrestato l'aggressore - Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. ilmattino.it
Ferisce a coltellate tre donne nella metro a Parigi, arrestato - Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. lapresse.it
ENVIE BANQUET: ALL YOU CAN EAT D’ALTA GAMMA A Parigi ha aperto un nuovo locale che ti permette di gustare 60 piatti salati, 25 formaggi, 15 dessert per 37€ a pranzo o 54€ a cena, con una bottiglia di vino! Ho appena prenotato l’ultimo tavolo di quest - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.