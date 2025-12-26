Chiusura del Giubileo il 28 dicembre una messa in Cattedrale
L’arcivescovo Giovanni Accolla domenica 28 dicembre, ore 17.39, nella Basilica Cattedrale presiederà la celebrazione per la Chiusura del Giubileo Ordinario nell’arcidiocesi.Chiamati a convergere in uno attorno al pastore della Chiesa messinese per dire grazie al Signore per i doni di grazia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Invito alla messa di chiusura del Giubileo e alla giornata delle porte aperte della cattedrale
La Diocesi di Termoli-Larino si prepara alla chiusura diocesana del Giubileo dedicato alla Speranza. Le solenni concelebrazioni, in comunione con le altre Diocesi d’Italia, saranno presiedute dal vescovo S.E. Mons. Claudio Palumbo. Sabato 27 dicembre 20 - facebook.com facebook
#Giubileo A Santa Maria Maggiore il rito di chiusura della Porta Santa. Il cardinale arciprete: la speranza è luce da tradurre in preghiera e attenzione ai poveri per essere #chiesa “con il Vangelo tra le mani e il fratello nel cuore” x.com
