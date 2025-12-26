Chirurgia estetica i pericoli dei social | Non dobbiamo diventare tutti uguali
All’inizio di un nuovo anno, tra desiderio di benessere e ricerca di equilibrio, il tema della medicina estetica torna al centro del dibattito pubblico, diviso tra nuove tendenze, consapevolezza e rischi di deriva consumistica. In questo contesto, la voce di chi vive la chirurgia plastica come atto medico e responsabilità quotidiana è fondamentale. Franz W. Baruffaldi Preis, chirurgo plastico con una lunga esperienza clinica e gestionale, dirige dal 2019 il Centro Ustioni e Chirurgia Plastica Ricostruttiva dell’Ospedale Niguarda e, dal 1° novembre 2025, è anche Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza. 🔗 Leggi su Panorama.it
