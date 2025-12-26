Il silenzio che cala su una comunità quando si spegne una luce così limpida è un peso che grava sul cuore di ogni fedele. La notizia si è diffusa sottovoce, quasi per non disturbare la sacralità di un momento che segna il confine tra il tempo degli uomini e l’abbraccio dell’eternità. Si avverte un senso di smarrimento collettivo, tipico di quando viene a mancare chi ha saputo essere guida sicura e porto accogliente per le anime inquiete. Gli uffici restano sospesi, le conversazioni si fanno sommesse e negli sguardi di chi ha condiviso con lui anni di fatiche pastorali si legge la consapevolezza di aver perso un punto di riferimento insostituibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chiesa italiana in lutto, se n’è andata una guida: “Perdita importante”

Leggi anche: Politica italiana in lutto! Se n’è andata proprio lei: “Sempre in prima fila”

Leggi anche: Lutto nella musica italiana addio a un grande artista una perdita incolmabile

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La S. Messa in Rito Antico della Svizzera Italiana: Santo Natale La Missa in Nocte La Notte di Natale è una delle celebrazioni più antiche dell’anno liturgico. Fin dai primi secoli, la Chiesa di Roma ha celebrato la nascita del Signore nel silenzio della notte, co - facebook.com facebook

Gli Auguri di Natale della Chiesa Italiana @LorenaBianchett incontra il Card. Matteo Maria Zuppi presidente Conferenza Episcopale Italiana @UCSCEI Mercoledì 24 dicembre ore 23.30 su #Rai1 e #RaiPlay x.com