Chi parteciperà al World Team Challenge 2025 di biathlon? Edizione snobbata nell’anno olimpico

Domenica 28 dicembre andrà in scena alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania, l’edizione 2025 del World Team Challenge, tradizionale appuntamento del biathlon che si svolge sugli anelli innevati dello stadio tedesco. Un evento fuori dal circuito ufficiale della Coppa del Mondo, concepito come spettacolo di fine anno, capace di coniugare agonismo e intrattenimento davanti a un pubblico sempre numeroso e caloroso. La Coppa del Mondo, infatti, ha già salutato il 2025 e tornerà protagonista dall’8 all’11 gennaio a Oberhof, ancora in terra tedesca, con le prime gare del nuovo anno solare. In questo contesto, il World Team Challenge rappresenta un’interessante occasione per alcuni atleti di mantenere il ritmo gara e testare la condizione, senza però le pressioni e le implicazioni di classifica tipiche del calendario ufficiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

